Selvaggia a Pretelli: "La Gregoraci ti prende in giro"

ROMA - L'entrata di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip ha rotto gli equilibri degli inquilini della Casa più spiata d'Italia. La bella romana prima ha svelato di essersi scambiata dei baci con Pierpaolo Petrelli, poi ha rivelato di un presunto flirt con Enock, fratello di Mario Balotelli. Un vero e proprio uragano, dunque, si è abbattuto all'interno della Casa. Durante la diretta Pierpaolo Petrelli, amico di Selvaggia Roma, ha smentito categoricamente che tra loro ci sia stato qualcosa, poi ha preso le difese di Elisabetta Gregoraci quando è stato mandato in onda un post su Instagram di Selvaggia che commentava l'amicizia particolare tra l'ex velino e la bella calabrese.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma attacca subito Elisabetta Gregoraci

Selvaggia Roma, il GF Vip e il Coronavirus

Selvaggia Roma sul rapporto tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci

I due hanno trovato il tempo e il modo per chiarirsi dopo la puntata di venerdì e nell'occasione la nuova entrata ha espresso all'amico tutte le proprie perplessità sul rapporto tra lui e la Gregoraci. Selvaggia, infatti, dopo aver visto dall'esterno quanto accadeva in Casa, ha ammesso: "Da fuori passi come una persona debole. Lei ti sta prendendo in giro". Affermazioni importanti alle quali Petrelli ha risposto dicendo di aver trovato il giusto equilibrio nell'ultimo periodo. Un abbraccio ha poi sancito la pace ritrovata.

