Coronavirus, l'India può salvare il mondo

PUNE (India) - Una speranza per una produzione di massa del vaccino anti Coronavirus arriva dall'India, dove il Serum Institute di Pune potrebbe produrre 60-70 milioni di dosi al mese, circa un miliaro all'anno. L'istituto indiano ha siglato un accordo con l'Università di Oxford e AstraZeneca che stanno lavorando a un vaccino tra i più promettenti al mondo: "Vogliamo darlo all'equivalente di 11 euro o meno - spiega Adar Poonawalla, ceo del Serum Institute of India - e per i paesi dell'Alleanza di vaccini a due o tre dollari". L'istituto ha un'enorme industria farmaceutica, considerato il più grande produttore di farmaci generici al mondo. Nelle ultime settimane ha smesso di produrre fiale di vaccino per morbillo, rosolia o epatite B per concentrarsi sul Coronavirus.

