Nuovo Dpcm 3 dicembre: tutte le novità e le regole

ROMA - Il Natale si avvicina e il governo sta già ragionando sul come intervenire nel nuovo Dpcm che sarà necessario dopo il 3 dicembre. Dipenderà tutto (o quasi) da come si muoverà l'indice Rt nelle prossime due settimane. Per questo motivo molte regioni hanno adottato misure ancora più restrittive di quelle che sarebbero dovute, proprio per tentare di arrivare a quella data nelle migliori condizioni possibili, così da poter poi autorizzare degli allentamenti. In Abruzzo, ad esempio, il presidente Marco Marsilio è pronto a firmare un'ordinanza che da domani sera renderà zona rossa tutta la regione con la chiusura di scuole e centri commerciali, oltre all'introduzione del divieto di spostamento se non per comprovati motivi. Anche in Basilicata sono state chiuse tutte le scuole e ulteriori misure restrittive sono state introdotte in Liguria e Veneto.

Cosa succederà dal 4 dicembre

L'obiettivo è quello appunto di arrivare in condizioni ottimali al 4 dicembre, quando si pensa di poter introdurre delle importanti nuove libertà:

1) Il coprifuoco, attualmente fissato alle 22, dovrebbe slittare di qualche ora, venendo addirittura cancellato nei giorni di festa.

2) Lo shopping sarà permesso non solo nelle zone gialle, anche se con orari contingentati.

3) Nei ristoranti resterà l'obbligo di non essere più di sei a tavola, ma nelle abitazioni private l'obbligo si trasformerà in "raccomandazione", aggiungendosi al "suggerimento" di far partecipare al cenone solo parenti di primo grado.

4) Possibile riapertura di bar e ristoranti nelle ore serali in presenza di indice Rt sotto il livello di guardia di 1.

5) Stesso discorso per i divieti di spostamento tra regioni, che dovrebbero essere annullati tra regioni parimenti virtuose.