Coronavirus, nuove regioni in zona rossa: Puglia, Liguria e Basilicata a rischio

ROMA - Non si arrestano i contagi di Coronavirus in Italia e il ministero della Salute valuta l'inasprimento delle misure restrittive in altre tre regioni dopo aver dichiarato zona rossa Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Calabria e la provincia autonoma di Bolzano: si tratta nella fattispecie di Puglia, Liguria e Basilicata, più il Veneto, che potrebbe invece essere "colorato" d'arancione.

Zona rossa, i parametri

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha recentemente specificato che "i parametri che determinano le misure anti-Covid sono 21". Poche righe dopo una giornata, quelli di ieri (martedì 17 novembre), dove i governatori hanno bollato i parametri come "inadeguati", sollecitando tempi rapidi per uscire dalle zone rosse e arancioni. Secondo la Conferenza delle Regioni si dovrebbe scendere da 21 a 5, concentrandosi sulla percentuale di tamponi positivi, escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti; Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata Iss; tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti Covid-19; possibilità di garantire adeguate risorse per contact-tracing, isolamento e quarantena; numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing.