Ventola: "Il vaccino anti Covid è già disponibile." Subito caos sui social

Nicola Ventola ha parlato della situazione Covid negli Emirati Arabi ed in particolare del vaccino di cui tanto si sente parlare in ogni parte del mondo. Ha condiviso sulla sua pagina Instagram quanto annunciato il 3 Novembre da Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti dal 2006, con l'obiettivo di lanciare un messaggio di speranza a tutti i suoi follower. Questo il testo completo: “Questo post è stato annunciato il 3 Novembre 2020 da sua H.H. Prima di attaccare su un così delicato argomento bisogna sciacquarsi la bocca. Quello che ho detto nelle storie è un dato di fatto e cioè che il vaccino esiste negli Emirati Arabi. Documento quello che vedo, leggo e conosco 3 persone che lo hanno già fatto. Io non voglio far illudere o soffrire nessuno in questo momento così complicato anzi volevo dare speranza visto la serietà di questo popolo avendoci vissuto per quasi 5 anni. Funziona non funziona io non lo posso sapere… ma a me ripeto ha dato speranza. Ma purtroppo l’ignoranza e il voler far scoop e screditare di alcune persone ti fanno riflettere!! Che schifo!!! Io baso quello che ho detto su dati di fatto e speriamo che arrivi al più presto il vaccino non solo in Italia ma in tutto il mondo”.

La reazione del web al suo post

Quanto condiviso dall'ex attaccante dell'Inter ha scatenato il web, qualcuno ha capito ed apprezzato altri hanno criticato ed attaccato aspramente Nicola Ventola.

Il suo amico Walter Zenga ha commentato, suggerendo al suo ex compagno di squadra di lasciar perdere i commenti negativi e polemici. Successivamente sempre sul suo profilo Instagram, Ventola ha mostrato le foto di alcuni componenti della Nazionale di calcio degli Emirati Arabi che si facevano il vaccino anti Covid. Anche in questo caso l'intento dichiarato dall'ex calciatore pugliese era quello di lancaire un messaggio di speranza a tutti.