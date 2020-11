Sport senza Frontiere in campo per i più fragili: tutte le attività

L'ultimo Dpcm ha di fatto chiuso lo sport, chiudendo piscine e palestre e sospendendo quelle attività non di interesse nazionale e internazionale. Dunque lo sport si ferma, ma il contatto con i bambini non si interrompe. Le strategie di Sport Senza Frontiere per continuare a garantire l’attivita? sportiva e il supporto socio-economico ai bambini e le famiglie in questa nuova fase emergenziale sono attive. Le ultime misure restrittive, in modo particolare, hanno colpito gli oltre 400 bambini in situazione di disagio e le loro famiglie di Roma, Napoli, Milano, Torino, Bergamo e Trento seguiti da Sport Senza Frontiere. I ragazzi, in tempi “normali” inseriti in programmi sportivi svolti regolarmente piu? volte a settimana, vengono prelevati presso il proprio domicilio e seguiti dal punto di vista psico-sanitario attraverso visite mediche periodiche. Ora che lo sport si deve nuovamente fermare, viene a mancare quello strumento che per SSF e? il metodo principale per favorire aggregazione e inclusione sociale. Per non lasciare soli i bambini ed evitare che il loro isolamento sociale aumenti, la Onlus, da piu? di 9 anni attiva in aree di rischio delle periferie di varie grandi citta? italiane, ha attivato percorsi alternativi per permettere loro di continuare a svolgere attivita? sportiva e, soprattutto, restare in contatto con operatori ed educatori.