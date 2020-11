Coronavirus, 34.283 positivi e 753 morti nelle ultime 24 ore in Italia

ROMA - Sale il numero dei nuovi malati e dei morti per Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: i positivi di oggi sono 34.282 (ieri erano 32.191) mentre i decessi sono 753 (ieri erano 731) secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sale a 47.217. Sono poi 234.834 i tamponi censiti. Continua a calare l'incidenza dei positivi sul numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: è del 14,6%, quasi un punto percentuale in meno rispetto a ieri, quando il dato era del 15,4%. Gli attualmente positivi salgono a 743.168: di questi 3.670 sono ricoverati in terapia intensiva (58 in più rispetto a ieri), 33.504 sono nei reparti ordinari degli ospedali (430 in più rispetto a ieri) e 705.994 sono in isolamento domiciliare con sintomi leggeri o asintomatici (8.870 in più nelle ultime 24 ore).

