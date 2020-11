La hostess più seguita del mondo? È italiana e sembra Barbie

Bionda, occhi azzurri, un fisico mozzafiato. Si chiama Laura d'Amore ed è la hostess più seguita al mondo. Nata in Puglia, ma cresciuta in Sicilia, Laura ha 36 anni e da tredici lavora con Alitalia. Intervistata da Novella 2000, l'assistente di volo ha raccontato di come è nata la sua nuova vita da influencer. L'affascinante Laura è fidanzata da quattro anni e su Instagram ha più di 715 mila followers. Al magazine ha raccontato un episodio che le è capitato durante un volo di lavoro: "In aereo ho incontrato un follower che credeva pubblicassi scatti finti. Vedendomi di persona ha cambiato idea e mi ha chiesto scusa". Parlando del suo lavoro e del suo futuro ha rivelato che non le dispiacerebbe partecipare a un reality e tra vent'anni si immagina su un aereo, in giro per il mondo alla ricerca di posti incontaminati.

