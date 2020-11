Milionario grazie a un meteorite, l'incredibile storia di un indonesiano

KOLANG (Indonesia) - Quando si dice la fortuna nella "sfortuna". Se le probabilità di essere colpiti da un asteroide, secondo uno studio del 2014 pubblicato da Stephen A. Nelson, sono una su 1.600.000, immaginiamo quanto ancora più esigue siano quelle di riuscirne a trarre un profitto economico. Eppure Josua Hutagalung, un uomo di 33 anni indonesiano, artigiano di bare di professione, proprio mentre era intento a lavorare il legno davanti alla sua abitazione, ha visto la veranda della stessa esser colpita da un asteroide. Ed è diventato milionario.

Uno "Spelacchio" al Rockfeller Center

"Mai sentito un fragore del genere"

La pietra, 2,1 kg di condrite carboniosa vecchia 4,5 milioni di anni e dal valore di 722 euro al grammo, ha tracciato un solco nel giardino di Joshua che ha avuto la prontezza di recuperare immediatamente i frammenti: "Il rumore era così forte che ha fatto tremare la casa. Dopo aver cercato, ho visto che il tetto di lamiera aveva un buco", ha raccontato il giovane "quando l'ho sollevata, la pietra era ancora calda" ha dichiarato l'artigiano.

Video hard su whatsapp, maestra d'asilo perde il lavoro

"Costruirò una chiesa per la comunità"

Adesso Hutagalung potrà esaudire qualche suo sogno nel cassetto, come spiega lui stesso: "Con la somma ricavata ho abbastanza soldi per andare in pensione e costruire una chiesa nella mia comunità. Ho anche sempre desiderato una figlia, e spero che questo sia un segno che ora sono abbastanza fortunato da averne una". Ha infatti venduto la roccia all'esperto di meteoriti statunitense Jared Collins, che a sua volta l'ha ceduta a un collezionista statunitense, che attualmente lo conserva al Center for Meteorite Studies dell'Università dell'Arizona.

La luna piena illumina il cielo: le immagini sono da brividi