Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck senza biancheria intima: è bufera

ROMA - Al Grande Fratello Vip non finisce di essere al centro del pettegolezzo della casa Patrizia De Blanck. Continua a tenere banco tra i concorrenti la scarsa igiene intima della contessa che secondo alcuni emanerebbe cattivi odori. Intanto da Pomeriggio 5 emerge un retroscena: "Non porta la biancheria intima, ogni volta che si alzava dal divano dovevo abbassarle la gonna", ha detto in collegamento l'ex concorrente Fulvio Abbate. L'intellettuale è intervenuto sull'argomento cercando di commentare le accuse dei concorrenti del Grande Fratello: "Sono eccessivi, la sua è una stanza senza prese d'aria... Che non usa la biancheria intima lo sanno tutti. È un fatto culturale". Intanto non finiscono le allusioni dei ragazzi all'interno della casa che a tavola avevano parlato delle abitudini della contessa: "Appena entri è micidiale, è una stanza babilonese". La contessa, andata su tutte le furie dopo aver scoperto che Stefania Orlando l’ha votata, facendola finire in nomination, si è sfogata in malo modo con alcuni coinquilini giurando addirittura vendetta nei confronti della Orlando, ma intanto rischia di dover abbandonare il gioco.

