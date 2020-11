Brad Pitt a Los Angeles scarica cibo per i poveri

ROMA - Non lo hanno riconosciuto. Non subito. Forse perché non avrebbero mai immaginato che fosse lì a scaricare casse di generi alimentari. L'ultima di Brad Pitt non è una interpretazione da Oscar, ma un gesto di solidarietà che vale molto di più. L'attore ha trascorso buona parte di giornata a consegnare pacchi e casse di frutta e verdura per le famiglie più bisognose e povere di un quartiere periferico di Los Angeles, fino a quando i fotografi non si sono accorti che era proprio lui. Non è un episodio inedito, è già accaduto e a quanto pare è sua intenzione continuare. Lo ha svelato l'associazione Real Fun Fondation, impegnata già nel campo della solidarietà. Pitt voleva rendersi utile e, nascosto dietro abiti di ordinanza e con la mascherina per proteggersi, è riuscito a farlo in incognito. Poi è stato tradito da una pausa per una sigaretta: le persone lo hanno riconosciuto e si sono fermate a parlargli e lui ha spiegato perché si trovasse lì e cosa stesse facendo.