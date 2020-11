Vaccino Covid obbligatorio? L'Agenzia Farmaco non lo esclude

FERRARA - In occasione dell'incontro "Un vaccino per tutti", promosso dalla rivista Internazionale a Ferrara, il direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) Nicola Magrini parla della possibile obbligatorietà del futuro vaccino anti-Covid: "È un meccanismo delicato che va riservato solo in casi estremi, come al personale sanitario e al personale delle Rsa, ma deve essere usato con molta cautela perché occorre stimolare invece la responsabilità e la fiducia individuale fornendo informazioni adeguate".

"Come Agenzia italiana del farmaco Aifa stimoleremo ulteriori studi per una farmacovigilanza attiva anche con mezzi innovativi, come un'app" per il monitoraggio dei vaccinati", aggiunge Magrini.

"In questo momento", ha sottolineato Magrini, "ci sono 45 vaccini già in sperimentazione nell'uomo, di cui 3 ormai alle fasi conclusive di studi clinici randomizzati di ampie dimensioni su diverse decine di migliaia di pazienti. Possiamo dire che questi studi potranno garantire una buona valutazione dei benefici e dei rischi di questi tre vaccini". "Non è questione di avere preferenze o meno, contrariamente alle esternazioni fatte in questi giorni, ma di controllare i dati come comunità di ricerca internazionale. La ricerca si è messa in moto e credo che dovremmo tutti chiedere alle autorità regolatorie il massimo di trasparenza e accesso ai dati e nessuna scorciatoia", chiosa il direttore.