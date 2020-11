Coronavirus in Italia: 28.337 casi e 562 morti rispetto a ieri

Oltre 6 mila casi in meno di ieri, ma con “soltanto” 188.747 tamponi effettuati. I nuovi contagi da Coronavirus in Italia - secondo i dati del Ministero della Salute - sono 28.337. In calo anche l'incremento delle vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823. A livello regionale, la Lombardia è sempre la regione con il maggior numero di casi, 5.094 nelle ultime 24 ore, seguita dalla Campania (+3.217), dal Veneto (+2.956), dall'Emilia Romagna (2.665) e dal Piemonte (+2-641). Una crescita a quattro cifre si registra anche nel Lazio, in Toscana, in Sicilia e in Puglia.

Risalgono i ricoveri in terapia intensiva

Dopo il calo di ieri - solo 10 nuovi pazienti - tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 43 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore per un totale arrivato a 3.801. Nei reparti ordinari degli ospedali sono invece ricoverate 34.279 pazienti, con un incremento rispetto a ieri di 216. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 767.867 italiani, 13.942 in più.

"Terza ondata in arrivo sull'Europa"