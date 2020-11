ROMA - Caos nella Capitale, dove l'intera linea della metro C è rimasta chiusa per mancanza di personale. Secondo quanto si è appreso, infatti, stamattina la linea non è entrata in funzione perché non si raggiungeva il numero minimo di dipendenti necessario per tenerla aperta. L'Atac è al lavoro per cercare di risolvere il problema.

