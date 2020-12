Il Natale è alle porte e il nuovo Dpcm è in arrivo. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte illustrerà le misure che saranno in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio in una conferenza stampa che inizierà alle 20.20. Dai viaggi ai cenoni, passando per gli spostamenti tra le Regioni e le attività commerciali: tutto sarà fatto per evitare una terza ondata Coronavirus. Ecco cosa cambierà da domani. Segui la diretta su www.corrieredellosport.it.