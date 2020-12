Coronavirus, la comunità cinese di Prato sembra immune

PRATO (Firenze) - La folta comunità cinese di Prato sembra già immune al Coronavirus: il dato emerge da un servizio di Quarta Repubblica, il programma di Rete 4, che ha portato le telecamere nella cittadina alle porte di Firenze. Dei 26 mila cinesi che vivono a Prato, soltanto un centinaio, da marzo a oggi, ha contratto il Covid-19. A contribuire allo scarso contagio è stato il rigido rispetto delle regole, ma anche la novità del vaccino distribuito in Cina. "Da noi sono già iniziate le somministrazioni - spiega l'imprenditore della zona di Prato, Luca Zhou Long, al programma di Nicola Porro - le dosi vengono assunte per due volte nel giro di quindici giorni, in molti sono già andati e tornati. Si tratta di un vaccino simile a quello antinfluenzale, costa 80 euro".