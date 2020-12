Ecco le regioni che cambiano colore: ci sono Umbria, Friuli, Marche ed Emilia

Il calo dell'indice Rt in alcune regioni permetterà, a partire dal prossimo 6 dicembre, una nuova "colorazione" della cartina geopolitica italiana. Marche, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Umbria ed Emilia-Romagna (in quest'ultima il tasso di contagiosità è sceso sotto ad 1) domenica prossima saranno considerate ufficialmente zona gialla, mentre la Toscana, nello stesso giorno, "retrocederà" da rossa ad arancione, come annunciato dal 'governatore' Eugenio Giani su Facebook ("Stiamo predisponendo un'ordinanza per interpretare al meglio il nuovo Dpcm). Stessa sorte per Campania, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. Se in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte resteranno valide le restrizioni tipiche delle zone arancioni, due regioni restano classificate ad "alto rischio": Calabria e Sardegna.