Prato, lo stadio intestato a Paolo Rossi. Domani i funerali a Vicenza

PRATO- Domani lutto cittadino a Prato per ricordare Paolo Rossi. Ad annuncialro è il sindaco della città toscana, Matteo Biffoni, che ha chiesto una mano ai suoi cittadini per omaggiare l'ex attaccante capocannoniere del Mondiale '82. "Invito tutti i pratesi a ricordare Paolo Rossi mettendo sui propri balconi e alle proprie finestre una bandiera italiana, esattamente come in quella splendida estate". Sono queste le parole del primo cittadino di Prato che ha deciso di dar vita all'iniziativa in onore di Rossi, originario della città in cui è nato nel 23 settembre 1956. Sempre il Comune toscano, sulle orme della città di Napoli che ha intitolato lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre, si appresterebbe a valutare la possibilità di intitolare all'ex attaccante azzurro il proprio stadio, che attualmente porta il nome di Lungobisenzio. L'idea è già partita da alcuni consiglieri comunali pratesi e deve ora seguire un iter politico che non dovrebbe conoscere ostacoli ma che prevede alcuni giorni perché diventi ufficiale.