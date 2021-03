Scarpe sataniche con sangue umano nella suola: la Nike si dissocia

La Nike, nota società sportiva, ha intentato una causa contro i designer della collezione di sneakers sataniche promossa dal cantante Lil Nas X in vista della premiere di "Montero", nuovo singolo dell'artista. Le scarpe, pur riportando il logo dell'azienda, non hanno riscontrato l'approvazione dei suoi vertici. Nello stesso giorno in cui l'artista e il collettivo MSCHF hanno messo in vendita la linea la Nike ha presentato la denuncia per violazione del marchio presso il tribunale federale. L'azienda si è dissociata in quanto le sneakers (prezzate 865 euro) contengono una goccia di sangue umano nelle suole e sono state messe in vendita solo 666 paia, numero associato da sempre alle attività sataniche. Le scarpe, versione modificata del modello Nike Air Max 97, sono andate a ruba in poche ore. La Nike, inoltre, è stata bersaglio delle critiche di alcuni politici conservatori ma ha assicurato di non essere coinvolta nella progettazione delle scarpe: "Non abbiamo disegnato o messo in vendita queste scarpe e non diamo il nostro benestare al progetto", questa la posizione della società americana.