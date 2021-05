Coronavirus, i dati in Italia: 5.506 positivi e 149 morti

ROMA - Secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute sono 5.506 i tamponi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono invece 149. Sono 287.256 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è dell'1,9%, in leggera crescita rispetto all'1,7% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva nel nostro paese sono in calo di 46 unità. In totale i ricoverati in rianimazione sono 1.643. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieri.