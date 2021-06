Roma si allaga: il video shock del nubifragio

ROMA - Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma Nord intorno alle ore 13. Tra le più colpite la zona di Ponte Milvio, dove le vie urbane si sono trasformate in fiumi in piena e un asilo si è allagato completamente, bloccando circa 40 bambini (e 6 adulti) al proprio interno. I commercianti si sono riversati in strada nel disperato tentativo di liberare le caditoie, al fine di facilitare il deflusso dell'acqua, che aveva nel frattempo superato abbondantemente il livello del marciapiede ed invaso alcuni locali. In grossa difficoltà gli automobilisti, appiedati numerosi motociclisti.