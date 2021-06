Panatta, furioso sfogo sul treno: ecco cosa è successo

Adriano Panatta perde le staffe. L'ex campione del tennis italiano è furioso per una disavventura vissuta in treno e si è sfogato su Twitter mostrando tutta la sua esasperazione contro un passeggero impegnato a parlare al telefono e ad alta voce per tutto il tempo. "Spero che gli venga l'epicondilite e anche una colite, di quelle fulminanti però, maledetto!" questo il tweet di Panatta.

Cosa è l'epicondilite

L’epicondilite, di cui parla l'ex vincitore del Roland Garros, è una patologia molto fastidiosa nota come 'gomito del tennista'. Si tratta dell’infiammazione molto dolorosa dell’epicondilo. Una piccola parte dell’articolazione del gomito che si può infiammare e, se trascurata, può diventare invalidante.

La reazione dei social

Il tweet di Panatta è diventato subito virale tra i suoi follower, che si sono schierati dalla parte della leggenda del tennis italiano. Un chiaro segno che i chiacchieroni in treno sono ovunque. Qualcuno infatti ha scritto: "L'inciviltà è ormai dilagante". Un altro invece: "Il punto è che lo fanno anche nei vagoni area silenzio. Uno si domanda ma perché non scelgono un'altra carrozza?". E poi c'è anche chi lo ha lodato per la sua schiettezza: "Sei troppa simpatico. E soprattutto hai sempre avuto il coraggio di essere autentico in un mare di finti e costruiti".