Incredibile a Roma: bagno nuda nella fontana davanti a Palazzo Chigi

Incredibile quello che è successo oggi a Roma sotto gli occhi increduli delle forze dell'ordine presenti davanti a Palazzo Chigi. La fontana di Piazza Colonna è stata scelta da una donna per un bagno in pieno centro, nel cuore della Capitale a soli due passi da via del Corso e Palazzo Montecitorio. I passanti hanno ripreso la giovane che, senza tante cerimonie, si è tolta i vestiti e si è tuffata nella fontana, forse attirata dalla possibilità di rinfrescarsi. Proprio come era arrivata, con altrettanta noncuranza la donna ha ripreso i suoi vestiti ed è uscita dalla fontana, lasciando increduli i suoi spettatori.