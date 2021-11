Galeazzi, i momenti indimenticabili: dagli Abbagnale a Di Bartolomei e Maradona

L'Italia piange la morte di Giampiero Galeazzi, uno dei giornalisti sportivi più amati. Entrato in Rai da giornalista sportivo, fu subito inviato alle Olimpiadi del '72 a Monaco per poi passare in tv a occuparsi delle telecronache. Dividendosi tra tennis e canottaggio, si concedeva anche qualche sortita come inviato per "La Domenica Sportiva" nei big match di Serie A. Galeazzi fu anche inviato Rai per l'incontro di Reykjavik fra Gorbaciov e Reagan nel 1986; passò poi a condurre trasmissioni storiche come "90esimo Minuto", oltre a cimentarsi su altri palcoscenici, prestandosi anche come doppiatore per Space Jam, film cult degli anni 90 con protagonista Michael Jordan. Alcuni momenti della sua carriera rimarrano impressi nell'immaginario collettivo del Paese: ripercorriamoli insieme.