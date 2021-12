Luca Lucci, capo ultras Milan in carcere: arrestato per traffico di droga

In carcere il capotifoso Luca Lucci

I tre ultras del Milan hanno agito a titolo personale, senza il coinvolgimento delle tifoserie organizzate di cui fanno parte. L'indagine è stata portata avanti dalla sezione Antidroga della Squadra mobile di Milano. La misura cautelare è stata emessa dal gip di Milano su richiesta del sostituto procuratore Leonardo Lesti e coordinata dal procuratore aggiunto Laura Pedio. Sono in corso anche numerose perquisizioni in abitazioni riconducibili agli indagati nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza. Tra i tre tifosi del Milan coinvolti c'è Luca Lucci, capo della Curva Sud rossonera. Coinvolto in molte inchieste negli ultimi anni e già arrestato per droga in passato, Lucci è diventato noto perché si fece fotografare il 16 dicembre 2018 assieme all'allora vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in occasione della festa per i 50 anni della Curva Sud. Il capotifoso era stato inoltre condannato per aver sferrato un pugno, nel derby Milan-Inter del 15 febbraio 2009, al tifoso interista Virgilio Motta facendogli perdere un occhio.

L'inchiesta dei magistrati

Dall'indagine risulta che i presunti trafficanti, tra cui Lucci, ricevevano dalla Spagna hashish e dal Sudamerica cocaina. Nel luglio del 2020 i giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese, sulla base di tutti i precedenti penali, avevano stabilito che Lucci è "socialmente pericoloso" e deve rimanere fuori dai "comuni di Milano e Sesto San Giovanni" e "mantenersi ad almeno 3 chilometri di distanza" dagli stadi di tutta Italia. La sezione, presieduta da Fabio Roia, aveva anche disposto la confisca di beni a suo carico, che erano già stati sequestrati, per circa un milione di euro, oltre alla sorveglianza speciale per tre anni. Tra i beni confiscati anche il "ramo aziendale relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande" del 'Clan 1899', locale storico a Sesto San Giovanni (Milano), ritrovo degli ultras della Curva Sud milanista. Un locale che, secondo i giudici Roia-Tallarida-Pontani, era anche "base operativa per riunioni" su traffici di droga, in cui sarebbe stato coinvolto lo stesso Lucci, capo ultrà di 40 anni. Lucci, hanno scritto i giudici, è "capo carismatico ed indiscusso della tifoseria ultras, riconosciuto ed investito come tale da un altro leader storico come Capelli", detto il 'Barone' e che ha anche testimoniato nel procedimento della Sezione misure di prevenzione, chiamato dal difensore Jacopo Cappetta.