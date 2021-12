Covid, obbligo di mascherina all'aperto: la decisione dalla cabina di regia

Secondo l'orientamento che emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi, tra le nuove misure per il contrasto al Covid sarà previsto l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia . Diverse fonti governative confermano la nuova stretta alla luce dei dati sulla variante Omicron. Inoltre ci sarà l'obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche TPL.

Green Pass ridotto da 9 a 6 mesi

Tra le misure ci sarebbe anche la riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio e anticipo della terza dose di richiamo da 5 a 4 mesi dopo l'esame e l'eventuale via libera dell'Aifa. Secondo fonti qualificate sarebbero queste le decisioni che la cabina di regia dovrebbe aver preso oggi per poi passare al vaglio del Cdm.

Mascherina FFP2 in eventi sportivi, cinema e mezzi di trasporto

Viene previsto l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e viene introdotto l'obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche TPL. Lo si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Fino al 31.01 si prevede, inoltre, l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Vietate feste all'aperto fino al 31 gennaio

Fino al 31 dicembre sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. E' un altro punto sul quale si sarebbe trovato un accordo nella cabina di regia anche con l'obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia visto che alcune regioni e sindaci si erano già mossi in questa direzione.

Valutazione obbligo vaccinale per la Pubblica amministrazione

Il governo, inoltre, valuta l'introduzione dell'obbligo di vaccini per tutta la Pubblica amministrazione. La valutazione sarebbe ancora in corso e una decisione sarà presa anche alla luce del confronto con le Regioni.

Nuova cabina di regia in programma alle 15

Una nuova discussione sulle misure di contrasto ai contagi, in vista del Consiglio dei ministri, avvverà in cabina di regia alle ore 15. Lo si apprende da fonti governative, secondo le quali diverse misure sarebbero ancora sul tavolo. La cabina di regia di stamane si è chiusa con l'intesa di riparlarne nel pomeriggio.

