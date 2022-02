Covid, l'Australia riapre i confini dopo due anni: "L'attesa è finita"

CANBERRA (Australia) - L'Australia, dopo due anni, apre i suoi confini a tutti i turisti vaccinati dal Covid. "L'attesa è finita", ha detto il primo ministro Scott Morrison durante una conferenza stampa, alla vigilia della riapertura. "Fate le valigie", ha detto ai potenziali visitatori. Il primo volo per Sydney arriverà da Los Angeles domani mattina alle 6 (le 20 italiane), seguito dagli arrivi da Tokyo, Vancouver e Singapore. Si prevede che solo 56 voli internazionali atterreranno in Australia nelle 24 ore successive alla riapertura, molto al di sotto dei livelli pre-pandemia, ma Morrison ha detto di non avere "dubbi" sul fatto che il numero aumenterà nel tempo. L'Australia ha chiuso i suoi confini a quasi tutti tranne cittadini e residenti nel marzo 2020 nel tentativo di rallentare l'aumento dei casi di Covid-19. Il divieto di viaggio - che imponeva anche agli australiani di non andare all'estero senza esenzione e imponeva un limite rigoroso agli arrivi internazionali - è valso al paese il soprannome di "Fortezza Australia". Morrison ha ricordato che il turismo ha "sopportato il peso maggiore di questa pandemia" e ha ringraziato il settore. La riapertura, in realtà, non riguarderà tutto il Paese, per l'Australia occidentale l'appuntamento è rimandato al 3 marzo.