Crisi Russia-Ucraina, Draghi: "Con Putin dialogo impossibile"

Le parole di Draghi sulla crisi tra Russia e Ucraina

Dopo aver spiegato quanto successo nella notte italia, il Premier ha detto: "L'Ucraina è un Paese europeo, una nazione amica, una democrazia colpita nella propria, leggittima, sovranità. Voglio esprimere piena e incondizionata solidarietà del popolo e governo italiano. Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro modo di vivere, le nostre democrazie. La nostra ambasciata a Kiev è aperta, pienamente operativa e in stretto coordinamento con le altre ambasciate anche a tutela dei circa 2000 italiani residenti in Ucraina e resta in massima allerta, pronta ad adottare ogni intervento necessario. Ho sempre pensato che ogni forma di dialogo dovesse essere sincero e utile. L'azione del governo russo dimostra che questo dialogo è impossibile. L'Italia, l'Unione Europea e tutti gli alleati chiedono al presidente Putin di mettere fine immediatamente allo spargimento di sangue e ritirare le forze militari al di fuori dell'Ucraina in modo incondizionato. In queste ore ho sentito i partner europei, a partire dal presidente francese Emmanuel Macron, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Con gli Alleati della Nato ci stiamo coordinando per rafforzare il nostro già rivelante contributo allo spiegamento militare in tutti i Paesi alleati più direttamente esposti".