Covid, il vaccino Novavax è arrivato in Italia

ROMA - Il vaccino Novavax è arrivato in Italia, con le prime dosi che sono state consegnate all'aeroporto di Pratica di Mare dove saranno distribuite già oggi dalla struttura del Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo alle Regioni. Da domani partiranno le somministrazioni. Tutti gli over 18 che non hanno ricevuto alcun vaccino possono prenotarsi per ricevere la prima dose. Secondo le indicazioni ministeriali, infatti, il nuovo vaccino non potrà essere utilizzato per completare un ciclo iniziato con vaccino mRNA o a Dna, come Pfizer e Moderna, né come dose "booster". Il ciclo vaccinale comprenderà due somministrazioni a distanza di 21 giorni l'una.