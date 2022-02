La Cina contro le sanzioni alla Russia, storico il sì della neutrale Svizzera

No della Cina alle sanzioni “unilaterali” imposte contro la Russia. Da Pechino fanno sapere che i due paesi continueranno a svolgere la normale cooperazione commerciale, nonostante la rimozione selettiva delle banche russe dal sistema Swift da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea. "Cina e Russia continueranno a svolgere la normale cooperazione commerciale nello spirito del rispetto reciproco, dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, secondo cui "la Cina si oppone all'uso delle sanzioni per risolvere i problemi ed è ancor più contraria alle sanzioni unilaterali che non hanno basi nel diritto internazionale”.