Guerra in Ucraina, Zelensky: "Colpire Kharkiv è azione di stato terrorista"

KIEV (Ucraina) - "Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica. Così, la Russia è diventata uno stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà". Con queste parole, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso in un nuovo videomessaggio condannando duramente il nuovo attacco da parte della Russia nella seconda città più popolata dell'Ucraina. Non si arresta dunque l'ivasione da parte di Putin nel territorio dell'Ucraina, con Zelensky che aggiungee: "Difendere la capitale Kiev rappresenta la priorità per l'Ucraina".