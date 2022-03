Ucraina, Abramovich finanzia l'azienda che produce i carri armati russi

Il nome di Roman Abramovich è finito al centro del dibattito nella guerra tra Russia e Ucraina. L'ormai ex presidente del Chelsea - i Blues sono stati commissariati alla sua associazione di charity, la Chelsea Foundation -, secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, oltre ad essere sempre stato un sostenitore di Putin e ad avere interessi economici a Kiev, avrebbe una partecipazione nell'azienda siderurgica russa Evraz, la seconda per importanza nel Paese, i cui materiali sono usati per fabbricare i carri armati impiegati nell'invasione. Il magnate russo, secondo gli analisti, per evitare sanzioni da Londra avrebbe trasferito le sue azioni proprio otto giorni prima che Putin ordinasse i primi attacchi contro l'Ucraina. Abramovich, chiamato come mediatore ai primi colloqui tra Russia e Ucraina a Gomel, continua a essere tra i più bersagliati dalle sanzioni, pertanto avrebbe spostato il suo giro d'affari, che si aggirerebbe intorno a 200 milioni di sterline, lontano dalla Gran Bretagna.