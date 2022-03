Ucraina, non solo Zaporizhzhia: quali sono le altre centrali nucleari e i rischi

Dopo l' attacco russo alla centrale nucleare di Zapirizhzhia , i riflettori sono tutti puntati sugli altri impianti presenti in Ucraina e che potrebbero essere oggetto di nuovi attacchi da parte dell'esercito di Putin. Per fortuna gli esperti hanno scongiurato una "nuova Chernobyl" sottolinenando che il livello di emissioni è regolare. La paura, però, rimane, pertanto bisogna tenere sotto la lente d'ingrandimento le altre centrali presenti nel Paese. Sono 4 quelle attive, per un totale di 15 reattori funzionanti. Producono in totale 3.823 megawatt, coprendo il 55% del fabbisogno energetico del Paese. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, al centro del dibattito per quanto accaduto nelle ultime ore, è la più grande in Europa e la nona più grande del pianeta. Situata a circa 200 km dalla regione contesa del Donbass e a 550 km da Kiev, è stata costruita tra il 1984 e il 1995 e in condizioni di normalità, come riporta il tabloid inglese The Guardian, genera quasi la metà dell’energia elettrica derivante dall’atomo nel Paese. Qui sono attivi 6 dei 15 reattori ucraini.

Le altre centrali nucleari in Ucraina

Ma in Ucraina ci sono altre tre centrali nucleari attive: nella zona Sud del Paese ne è presente un’altra, con 3 reattori funzionanti, e anche questa si trova in un’area a forte rischio di nuovi attacchi. Le altre due si trovano a ovest di Kiev, al confine con la Polonia, a Rivne e Khmelnitsky: lì sono attivi 4 reattori nella prima centrale e ulteriori 2 nella seconda, per un totale di 15 in tutta l’Ucraina. A queste ovviamente si aggiunge la centrale nucleare di Chernobyl, come noto non più in funzione a seguito del disastro del 1986 e finita sotto il controllo delle truppe russe nei giorni scorsi. Intanto il ministro degli Esteri dell’Ucraina ha fatto sapere che un’eventuale esplosione della centrale nucleare di Zaporizhzhia causerebbe un disastro “dieci volte più grave di quello di Chernobyl”.

Centrali nucleari in Ucraina: i rischi maggiori

Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del Cnr, ha detto al Corriere della Sera che “esistono diversi pericoli. È la prima volta che un territorio che ospita centrali nucleari si trova in uno scenario di guerra. Queste centrali non sono state pensate per resistere a un attacco militare, anche convenzionale”. “Un altro problema è legato al funzionamento delle centrali nucleari che hanno bisogno in continuazione di elettricità e di essere raffreddate ad acqua”, ha aggiunto ancora Armaroli. “Il terzo rischio riguarda l’uomo”, in centrali come quella di Zaporizhzhia dove è necessario un costante intervento umano: “Come può un personale che già in condizioni normali lavora sotto stress operare in questa situazione? Ricordiamo che anche a Chernobyl l’errore umano fu determinante”.