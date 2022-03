La Russia annuncia la prima tregua: aperti corridoi umanitari

“Oggi, 5 marzo, si annuncia una tregua a partire dalle 10 del mattino ora di Mosca e corridoi umanitari sono aperti per l'uscita di civili da Mariupol e Volnovakha", a scriverlo è la Tass, che riporta le dichiarazioni del Ministero della Difesa russo. A chiedere l’apertura di corridoi umanitari era stato il capo del consiglio di sicurezza dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, per consentire a donne, bambini e anziani di lasciare le zone dei combattimenti. Intanto la città ucraina di Mariupol darà il via alle operazioni di evacuazione dei civili attorno alle 10 italiane, come riferito dal sindaco. Secondo Sky News, l'evacuazione durerà fino alle 15 italiane.