Caos tra gli oligarchi russi: svendute case di lusso a Manhattan

WASHINGTON (STATI UNITI D'AMERICA) - In attesa che riprendano i negoziati tra Ucraina e Russia per porre fine alla guerra, tra gli oligarchi russi crescono le preoccupazioni per le sanzioni e il clima che si respira a New York. Diversi miliardari sovietici, infatti, hanno deciso di vendere le proprie proprietà di lusso a Manhattan, cedendo spesso gli immobili per un valore ben inferiore al reale valore. A riportare la notizia è il Financial Times, che evidenzia che non si tratta solo di personaggi che temono di essere prima o poi colpiti dalle sanzioni occidentali in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, ma anche di milionari che hanno bisogno di fare cassa o percepiscono un clima ostile nei loro confronti a New York. Secondo le agenzie immobiliari più prestigiose della metropoli americana, sono già tantissimi i potenziali acquirenti dei lussuosi immobili degli oligarchi che sperano di fare un affare. Ad esempio, la dimora nell'Upper East Side di proprietà di Alexey Kuzmichev, co-fondatore di Alfa-Bank, una delle banche colpita dalle sanzioni Usa, è stata messa in vendita 41 milioni di dollari, 1 milione di dollari in meno rispetto a quando il miliardario l'ha comprata nel 2016.