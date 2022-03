"In Algeria c'è un antico Ufo alieno sepolto nel deserto del Sahara"

OUM EL ASSEL (Algeria) - "Al confine dell'Algeria ho trovato qualcosa che assomiglia a un Ufo a cinque punte e sembra antico. Sembra davvero, davvero antico... è incredibile o cosa? Quando ho reso l'immagine più nitida, ho potuto vedere che è a cinque punte e ci sono aree scure, oltre ad una grande gobba su di esso. Sembra un'antica navicella spaziale che è atterrata ed è stata sepolta nel corso dei millenni". La clamorosa indiscrezione arriva da un utente della Rete che, curiosando su Google Earth, si è imbattuto in una strana formazione terrestre a forma di stella nel deserto del Sahara e, più precisamente, ad Oum El Assel, nella provincia di Tindouf, in Algeria. Secondo il colosso statunitense, invece, non si tratterebbe altro che di una collina presente all'interno di un parco naturalistico nel deserto del Sahara. L'oggetto in questione è stato chiamato H 666 e dovrebbe essere localizzato alle coordinate 29°14'25.N, 7°02'11".W.

"C'è un Ufo nel Sahara": le reazioni

L'utente, di nome Scott C Waring, ha pubblicato sul proprio canale YouTube il video della sua ricerca su Google Earth, oltre ad una serie di screenshot, originali e modificati presumibilmente con Photoshop al fine di rendere più nitide le immagini, alimentando le reazioni di numerosi teorici cospirazionisti. Un altro utente, particolarmente impressionato, ha commentato: "È metallico e sepolto in profondità nella sabbia del deserto, voglio andare ed esplorarlo all'interno per vedere se ci sono alieni extraterrestri!". Qualcuno ha notato "del muschio che cresce intorno ad esso, come se fosse organico o biomeccanico", mentre un altro offre un'ulteriore versione: "Scott... Se guardi da vicino ci sono un paio di tunnel che si addentrano nella collina. Potrebbero vivere sottoterra?". Scott ha risposto dopo un quarto commento, nel quale s'ipotizza possa trattarsi di un vulcano e che, la strana forma, derivi dallo spargimento di cenere: "Gli alieni hanno dovuto usare materiale locale comune per crearlo".