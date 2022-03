Ucraina, scatta l'allarme radioattivo: "Incendi intorno a Chernobyl"

Il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmila Denisova, ha lanciato l'allarme dopo che diversi incendi sono scoppiati in Ucraina nella zona di Chernobyl a causa degli intensi bombardamenti da parte dei russi. L'incendio, ha specificato Denisova, provoca un aumento del livello di inquinamento atmosferico radioattivo: "La combustione rilascia radionuclidi nell'atmosfera, che vengono trasportati dal vento su lunghe distanze. Le radiazioni minacciano Ucraina, Bielorussia ed Europa". La presenza dei soldati russi intorno all'area rende complicato l'intervento dei soccorritori. Il sindaco Slavutych ha fatto appello all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) affinche' invii esperti e attrezzature antincendio in Ucraina il prima possibile.