CHERNOBYL (Ucraina) - Stando ai media bielorussi i soldati russi presenti a Chernobyl vengono regolarmente portati al Centro repubblicano bielorusso di ricerca e pratica per la medicina delle radiazioni e l'ecologia umana a Gomel. Un dipendente del Consiglio pubblico dell'Agenzia statale dell'Ucraina per la gestione delle zone di esclusione ha affermato che i soldati russi stavano scappando causa irradiazione! Anche il portale Visegrad 24 ha evidenziato il problema riportando che 7 autobus con soldati russi affetti da sindrome da radiazioni acute sono arrivati a un ospedale in Bielorussia dalla zona di esclusione di Chernobyl.