PECHINO (Cina) - "Se gli Stati Uniti sono interessati con sincerità a risolvere la crisi in Ucraina, dovrebbero smettere di sventolare il bastone delle sanzioni": è il duro commento del ministro degli Esteri cinese Zhao Lijian nel briefing quotidiano. Una posizione confermata dal suo portavoce, secondo cui gli Usa devono dimostrare il loro impegno per la soluzione della crisi in Ucraina revocando le sanzioni imposte alla Russia.