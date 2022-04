Will Smith paga lo schiaffo a Chris Rock: bandito dagli Oscar per 10 anni

NEW YORK (Stati Uniti) - Il Board dei Governatori dell'Academy, di cui fanno parte luminari di Hollywood come Steven Spielberg e Whoopi Goldberg, si è riunito oggi via Zoom: lo schiaffo in diretta che il neo-premio Oscar Will Smith ha assestato sulla guancia del comico Chris Rock durante la diretta costerà al 53enne popolare attore , produttore cinematografico e rapper una messa al bando da qualsiasi evento dell'Academy per i prossimi dieci anni . L'incontro era stato anticipato ad oggi dopo che Smith si era volontariamente dimesso dall'Academy, rendendo dunque superate sanzioni come la sospensione della membership o l'espulsione. Le sue azioni sono state definite "inaccettabili e dannose " .

Will Smith: "Accetto la decisione dell'Academy"

"Accetto e rispetto la decisione dell'Academy", ha affermato Will Smith in una dichiarazione, dopo aver appreso di essere stato bandito dagli Oscar per 10 anni. L'Academy si è anche scusata per non aver gestito subito la situazione e aver permesso a Smith di rimanere e ritirare il premio come miglior attore. "Durante la nostra trasmissione televisiva, non abbiamo affrontato adeguatamente la situazione. Per questo, ci dispiace", ha detto l'Academy. "Questa è stata un'opportunità per noi di dare l'esempio ai nostri ospiti, agli spettatori e alla nostra famiglia dell'Academy in tutto il mondo, e non siamo stati all'altezza, impreparati a un evento senza precedenti".