Covid, Iss: il tasso di mortalità senza dose booster è 12 volte superiore

Secondo quanto riportato nel report esteso settimanale su Covid-19 dell'Istituto superiore di sanità, il tasso di mortalità relativo alla popolazione di età maggiore di 12 anni, nel periodo dall'11 febbraio 2022 al 13 marzo 2022, per i non vaccinati risulta circa cinque cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni, con 39 decessi per 100.000 abitanti nel primo caso e 12 decessi per 100.000 abitanti nel secondo. Il tasso è addirittura dodici volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster, con 3 decessi per 100.000 abitanti. Non solo: il tasso di ospedalizzazione, dal 18 febbraio 2022 al 20 marzo 2022, per i non vaccinati è circa tre volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre 120 giorni, con 128 ricoveri per 100.000 abitanti nel primo caso e solo 40 ricoveri per 100.000 abitanti nel secondo e circa cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster con 24 ricoveri per 100.000 abitanti. Nello stesso periodo il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per i non vaccinati (8 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) risulta circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (2 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) risulta essere otto volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster.