Un asteroide sfiorerà la Terra nel 2029: ecco cosa può accadere

MADRID (Spagna) - "La collisione non è l'unica possibilità in eventi di avvicinamento come questo. L'interazione gravitazionale tra un pianeta e un corpo come Apophis può cambiare la forma del corpo, rompere il corpo in pezzi, disintegrare eventuali pietre sciolte sulla superficie dell'asteroide, o anche rimuovere altri corpi in orbita attorno all'asteroide (come rocce, satelliti o anelli)". Gabriel Borderes-Motta, ricercatore presso il Dipartimento di Bioingegneria e Ingegneria Aerospaziale dell'UC3M (l'Università Carlos III di Madrid), afferma che si sta lavorando alacremente per cercare di capire cosa potrà accadere al nostro pianeta dopo il passaggio dell'asteroide, scoperto nel 2004 e subito bollato come Potentially Hazardous Asteroid (PHA), ovvero come asteroide potenzialmente pericoloso: 18 anni di studi hanno cancellato l'iniziale 2% di possibilità che ci colpisse, ma sapere che Apophis il 13 aprile del 2029 passerà a soli 30mila chilometri dalla Terra (che in linguaggio astronomico coincide con il verbo "sfiorare") non ci mette totalmente al riparo da possibili, spiacevoli conseguenze.