RiviviAmo Roma, il progetto di Casenghi: "Ridiamo decoro alla città"

ROMA - Il progetto RiviviAmo Roma, fortemente voluto da Walter Casenghi, fondatore del gruppo Forum insieme a Giampaolo Duregon, ha lo scopo di attuare quel cambiamento necessario per far voltare pagina alla città di Roma, capitale della storia, dell’arte e della cultura a 360 gradi riconosciuta in tutto il mondo. “Vogliamo ridare decoro e importanza a questa città da troppo tempo lasciata a se stessa per portarla al livello delle altre capitali europee come merita.”, ha affermato Casenghi Sabato 9 Aprile quando, con l’Associazione RiviviAMO Roma, ha risposto subito alla chiamata di Roma cura Roma per la pulizia di parchi e ville all’interno della città.