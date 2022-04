Sparatoria nella metropolitana di New York: decine di feriti, due sono gravi

Follia omicida nella metropolitana di New York. Un uomo ha aperto il fuoco contro i passeggeri all’altezza della fermata di Brooklyn. Una decina di persone sono state raggiunte dai proiettili, due sarebbero in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se la sparatoria sia avvenuta all'interno del treno o nella stazione della metropolitana della 36esima Strada a Sunset Park o nella stazione della 25esima Strada a Greenwood Heights. Il fatto è avvenuto attorno alle 8.30 del mattino, ora locale. Inizialmente i vigili del fuoco avevano ipotizzato la presenza di un ordigno esplosivo, poi la polizia ha smentito la notizia. Come riporta la Cnn, la persona sospettata pare indossasse una maschera antigas e un giubbino arancione. Si tratterebbe di un afroamericano. È ricercato dall’antiterrorismo.