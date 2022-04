Covid, clamoroso record in Inghilterra: paziente positivo per 505 giorni

LONDRA (Regno Unito) - Un paziente del Regno Unito ha avuto il Covid-19 per 505 giorni: quasi un anno e mezzo. "Sembra certamente essere l'infezione segnalata più lunga". È il commento del dottor Luke Blagdon Snell, esperto di malattie infettive presso il Guy's & St. Thomas' NHS Foundation Trust. L'uomo, il cui sistema immunitario gravemente indebolito, è risultato positivo all'inizio del 2020, è stato trattato con il farmaco antivirale remdesiver ed è morto nel 2021. Aveva diverse altre malattie. Il team di Snell ha studiato diversi casi di COVID-19 'persistenti' in una ricerca che ha coinvolto nove pazienti risultati positivi al virus per almeno otto settimane. Tutti avevano un sistema immunitario indebolito a causa di trapianti di organi, Hiv, cancro o cure per altre malattie.