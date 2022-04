Grave incidente stradale per Eva Henger: è ricoverata in Ungheria

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in Ungheria. La macchina in cui la coppia viaggiava, si è scontrata con un'altra autovettura. L'impatto è stato violentissimo e due persone (che occupavano la seconda macchina) sono rimaste uccise. Eva Henger e il marito hanno riportato diverse fratture e sono stati ricoverati in due ospedali diversi. Al momento dell'impatto la figlia Jennifer era a scuola. La Henger ha anche un'altra figlia, Mercedesz, che lunedì dovrebbe prendere parte all'Isola dei famosi.