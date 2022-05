Guarda porno in Parlamento, deputato inglese costretto a dimettersi

LONDRA (Regno Unito) - "Potrei averlo fatto per sbaglio. È imbarazzante per mia moglie e la mia famiglia". Denunciato da due colleghe per aver guardato un video pornografico alla Camera dei Comuni e sospeso dal partito, si è dimesso il parlamentare conservatore britannico Neil Parish. Dopo aver provato a giustificarsi, parlando di aver visionato il filmato "per errore", è arrivata la confessione: "È stato un momento di follia. Tutto ciò è imbarazzante, soprattutto per mia moglie, e questa è la mia preoccupazione principale in questo momento. Fortunatamente ho una moglie molto solidale e la ringrazio per questo", le parole di Parish, che era anche presidente della Commissione sull'Ambiente.