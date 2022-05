Primo Maggio, Ambra Angiolini si commuove sul palco del Concertone: foto

ROMA - "Al lavoro per la pace". È un saluto commosso quello rivolto da Ambra Angiolini al pubblico in occasione del Concertone del Primo Maggio a Roma, da lei condotto per la quinta volta consecutiva. "La libertà e il lavoro - ha detto la presentatrice - sono diritti di ogni essere umano e non possono prescindere dalla parola rispetto. Ma c'è un diritto in serio pericolo, un diritto in meno: la pace. Per questo Cgil, Cisl e Uil hanno voluto questo messaggio: al lavoro per la pace".