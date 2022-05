Lutto nel basket marchigiano: morto il cestista Sciarrini

MAROTTA (Pesaro e Urbino) - Il cestista Andrea Sciarrini, 40 anni con moglie e due figli, è scomparso sabato sera causa un malore dopo la partita tra la sua Marotta contro Urbania. Sciarrini era rientrato a casa verso le 21:30 quando, recandosi in bagno, ha avuto un forte malore: la moglie Ilaria lo raggiunto praticando le prime operazioni di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118 che, giunto sul posto in pochi minuti, non è riuscito a rianimare il giocatore. La Fip Marche ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi per onorarne la memoria sia nelle gare disputate nel weekend appena trascorso che in quelle del prossimo fine settimana, Sciarrini era una figura nota nel mondo della pallacanestro marchigiana: giocatore, allenatore e anche organizzatore di eventi inerenti alla pallacanestro.