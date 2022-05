Zuckerberg con John Elkann a Torino: il motivo è "gustoso"

TORINO - Una passeggiata per le vie del centro, un giro al Museo Egizio e infine un momento di relax presso una storica cioccolateria di Torino: ha trascorso così la giornata Mark Zuckerberg che, accompagnato dalla moglie Priscilla e dal seo di Exor ed ex presidente di Fiat Group John Elkan, proprio all'interno del laboratorio dell'azienda dolciaria Peyrano (antica azienda del capoluogo piemontese, fondata nel 1915) è stato omaggiato con un dono davvero particolare: un kit one-off per creare cioccolata calda sia nel mondo fisico che nel metaverso. Peyrano ha infatti celebrato l'amore fra Zuckerberg e Priscilla, che iniziò (come racconta la coppia) davanti ad una tazza di cioccolata calda, omaggiando i due di un "Interoperable Hot Chocolate kit", ossia un kit che contiene tazze e cioccolata: per il mondo fisico sono state dipinte a mano con i nomi della loro famiglia, per il mondo digitale sono stati creati sulla piattaforma digitale Open Sea due NFT sullo stile dei celebri CryptoPunk. "La sfida sarà capire come portare questi incredibili profumi nel metaverso. La tecnologia non è ancora sviluppata così come per l'ottica, ma ci arriveremo", ha osservato felice Zuckerberg, che dopo aver visitato anche Siena nei giorni scorsi è partito alla volta di Milano.